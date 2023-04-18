Медведев оценил отношение японских властей к ядерной бомбардировке страны
Медведев заявил, что японские власти плюют на могилы убитых американцами соотечественников
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Японские власти, поддерживая заявление глав МИД "Большой семерки", плюют на могилы соотечественников, погибших при бомбардировке США городов страны, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам политика, министры иностранных дер "Группы семи" призвали Москву подтвердить недопущение применения ядерного оружия, по сути намекнув на возможность подобной ситуации.
Медведев отметил в телеграм, что такое заявление был сделано в Японии, "чье руководство по сути плюнуло на могилы своих соотечественников, убитых американцами".
"Какой позор!" — подытожил зампредседателя российского Совбеза.
https://1prime.ru/society/20230418/840404450.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.