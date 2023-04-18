МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Японские власти, поддерживая заявление глав МИД "Большой семерки", плюют на могилы соотечественников, погибших при бомбардировке США городов страны, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Страны G7 намерены широко внедрять чистые виды энергии

По словам политика, министры иностранных дер "Группы семи" призвали Москву подтвердить недопущение применения ядерного оружия, по сути намекнув на возможность подобной ситуации.

Медведев отметил в телеграм, что такое заявление был сделано в Японии, "чье руководство по сути плюнуло на могилы своих соотечественников, убитых американцами".

"Какой позор!" — подытожил зампредседателя российского Совбеза.