УФА, 18 апр — ПРАЙМ. После нападения собачьей стаи на ребенка, граждане могут устроить самосуд над животными, а такие действия предусматривают уголовную ответственность, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. Раскрыто, почему не удастся наказать россиян за хранение миллиона рублей

Он отметил, что наблюдаемая в связи с произошедшими событиями картина "просто вопиющая" не только в Оренбурге, но и по всей стране, и пояснил, что люди начинают негодовать до такой степени, что возможен и самосуд над животными.

"Они просто будут выходить и отстреливать собак. Этого допустить нельзя — это уголовная ответственность. И такие случаи, когда люди получили за это реальный срок, в стране уже зарегистрированы", — привела слова мэра пресс-служба администрации города.

Салмин подчеркнул, что поэтому собак следует отлавливать, забирать их с улицы, размещать в приюты.

"Как правильно вчера заметил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сегодня, в век цифровых технологий, можно размещать фото животных на сайтах этих приютов и предлагать забрать их домой. Если собака агрессивная и не нашла своего хозяина, то нужно гуманным способом ее усыплять", — добавил мэр и оценил стоимость содержания животных. Аудиторы подсчитали количество курящих россиян

По словам Салмина, 22 дня содержания одного животного в приюте будут стоить 13 тысяч рублей, что составляет 590 рублей в сутки. "При этом стоимость питания ребенка в школах Оренбургской области в разы меньше — 182 рубля. К тому же сама процедура стерилизации и временного содержания ничего не меняет в поведении животных. Собаки возвращаются в прежний ареал обитания и продолжают сбиваться в стаи и угрожать безопасности горожан", — добавил он.

"Мы выступим с законодательной инициативой, которую уже фактически подготовили. Завтра она будет направлена губернатору Оренбуржья Денису Паслеру и в Законодательное Собрание региона", — заключил мэр.

В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе своего дома у гаражей. По данным источника РИА Новости, ребенок гулял один — очевидцев трагедии нет. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье.