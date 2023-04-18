МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. В 2023 году акция "Бессмертный полк" состоится в "максимально различных форматах", заявку на шествие не подавали, сообщила РИА Новости в среду сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.

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Отвечая на вопрос агентства РИА Новости, в каком формате будет проходить мероприятие в этом году, она пояснила, что в связи с безопасностью было принято решение "использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", в том числе которые мы перечислили".

По словам Цунаевой, в этом году движение не подавало заявки на проведение традиционного шествия в Москве. "В таком формате мы не подавали заявки", — сказала она.

В числе форматов, озвученных на пресс-конференции, прошедшей во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организаторы назвали доступное всем внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.

Организаторы "Бессмертного полка" также призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.