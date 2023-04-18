Шествие "Бессмертного полка" в этом году не запланировали
ДепутатЦунаева заявила, что шествие "Бессмертного полка" в 2023 году не планируется
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. В 2023 году акция "Бессмертный полк" состоится в "максимально различных форматах", заявку на шествие не подавали, сообщила РИА Новости в среду сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.
Отвечая на вопрос агентства РИА Новости, в каком формате будет проходить мероприятие в этом году, она пояснила, что в связи с безопасностью было принято решение "использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", в том числе которые мы перечислили".
По словам Цунаевой, в этом году движение не подавало заявки на проведение традиционного шествия в Москве. "В таком формате мы не подавали заявки", — сказала она.
В числе форматов, озвученных на пресс-конференции, прошедшей во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организаторы назвали доступное всем внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.
Организаторы "Бессмертного полка" также призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.
https://1prime.ru/society/20230418/840405244.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.