МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. "Некоторые" украинские военные, тренировавшиеся на базах в Великобритании должны выжить в ходе наступления, выразил надежду посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью журналу Newsweek. МИД Китая дал США совет по Украине

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял в Вашингтоне о возможности контрнаступления "в ближайшее время". Американская пресса называла датой операции 30 апреля.

"Я вполне доволен их обучением здесь (в Британии — ред.)… Я знаю, что мы должны подготовить этих людей. И я надеюсь, что некоторые из них выживут", — сказал дипломат.

По его словам, Киев несет "большие потери". Пристайко добавил, что украинская сторона разочарована медленными темпами организации Западом помощи, призвав Европу и США оказать дополнительную поддержку.