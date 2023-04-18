МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла внесенный в палату президентом России закон "О гражданстве РФ", к которому были одобрены поправки о лишении приобретенного гражданство РФ за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ. Мантуров назвал способ исправить торговый дисбаланс с Индией

Всего к закону поступило 62 поправки как от депутатов, так и от сенаторов. При рассмотрении во втором чтении палата отклонила 31 поправку и одобрила 31 поправку.

В инициативе, которая была принята в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России.