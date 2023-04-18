МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Случаи заболевания вариантом COVID-19 "Арктур", который ранее обнаружили в Индии, выявлены в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. США готовят беспрецедентные ограничения инвестиций в Китай, пишет Politico

"До регионов была доведена информация о подварианте коронавируса XBB 1.16 ("Арктур"). В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения, новый рост числа заболевших в Индии предположительно вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16. Этот штамм является подвариантом штамма "омикрон", он более заразен, но не вызывает резкого роста серьезных заболеваний.