Индия обгонит Китай по численности населения в этом году, считают в ООН
В ООН считают, что Индия обгонит Китай по численности населения в середине 2023 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Индия обгонит Китай по численности населения в середине текущего года, следует из данных, приведенных в отчете Фонда ООН в области народонаселения.
Так, в таблице "Демографические показатели" указано, что в 2023 году численность Индии достигнет 1,4286 миллиарда человек, а в Китае она составит 1,4257 миллиарда человек.
Интернет-сайт Worldometer, который предоставляет статистику в режиме реального времени и согласно данным на среду, население Индии составляет 1,4187 миллиарда человек, а Китая — 1,4549 миллиарда.
ООН 15 ноября 2022 года сообщила, что число людей на Земле достигло 8 миллиардов человек. Чуть позже данные интернет-сайта Worldometer показали, что численность населения мира достигла указанного значения.
https://1prime.ru/society/20230419/840412311.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.