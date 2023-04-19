МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Индия обгонит Китай по численности населения в середине текущего года, следует из данных, приведенных в отчете Фонда ООН в области народонаселения. Мантуров назвал способ исправить торговый дисбаланс с Индией

Так, в таблице "Демографические показатели" указано, что в 2023 году численность Индии достигнет 1,4286 миллиарда человек, а в Китае она составит 1,4257 миллиарда человек.

Интернет-сайт Worldometer, который предоставляет статистику в режиме реального времени и согласно данным на среду, население Индии составляет 1,4187 миллиарда человек, а Китая — 1,4549 миллиарда.

ООН 15 ноября 2022 года сообщила, что число людей на Земле достигло 8 миллиардов человек. Чуть позже данные интернет-сайта Worldometer показали, что численность населения мира достигла указанного значения.