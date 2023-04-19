МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Весь мир ненавидит" США, которые теряют репутацию, Европа является пешкой Вашингтона, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Медведев оценил отношение японских властей к ядерной бомбардировке страны

Глава ведомства в среду провел в Стамбуле встречу с турецкой молодежью.

Сойлу отметил, что понятия Европы больше не существует, регион превратился в "поезд в колонне" США. По его словам, европейское руководство дискредитируется, население стареет, а производство переживает кризис.

"Америка продолжает терять репутацию и весь мир ненавидит Америку", — цитирует министра газета Aydınlık. — "Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют, и что они возвращаются к своим местным языкам".

Сойлу также подчеркнул, что западные страны потеряли суверенитет.