Америку ненавидит весь мир, заявил глава МВД Турции
Глава МВД Турции Сойлу заявил, что "весь мир ненавидит Америку", а Европа — пешка США
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Весь мир ненавидит" США, которые теряют репутацию, Европа является пешкой Вашингтона, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Глава ведомства в среду провел в Стамбуле встречу с турецкой молодежью.
Сойлу отметил, что понятия Европы больше не существует, регион превратился в "поезд в колонне" США. По его словам, европейское руководство дискредитируется, население стареет, а производство переживает кризис.
"Америка продолжает терять репутацию и весь мир ненавидит Америку", — цитирует министра газета Aydınlık. — "Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют, и что они возвращаются к своим местным языкам".
Сойлу также подчеркнул, что западные страны потеряли суверенитет.
https://1prime.ru/society/20230419/840413266.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.