МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор установил критерии оценки в интернете материалов, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения (ЛГБТ), педофилию и смену пола, сообщили РИА Новости в ведомстве. Шадаев рассказал о судьбе "Википедии" в России

"Роскомнадзор утвердил критерии оценки информации, по которым ведомство уполномочено принимать решение о признании ее запрещенной. В частности, приказ… устанавливает критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола", — сказано в сообщении.

Соответствующий приказ ведомства был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает, что ресурсы будут вносить в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети интернет и сетевых адресов, позволяющий идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" за размещение данных, направленных на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях.

Согласно приказу, к ЛГБТ-пропаганде будет относиться информация, которая направлена на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, а также наличие информации, оправдывающей отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений. Также к ЛГБТ-пропаганде будет относиться наличие информации, направленной на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости смены пола человека, а также наличие информации о преимуществе смены пола.