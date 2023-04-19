Медведев ответил на заявления южнокорейского лидера о вооружениях
Медведев предложил лидеру Южной Кореи представить появление российского оружия в КНДР
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Жителям Южной Кореи следует представить ситуацию, когда у КНДР появится новейшее российское вооружение, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Президент Республики Корея Юн Сок Ель в беседе с агентством Reuters допустил возможность поставки Украине оружия в случае, с которым мировое сообщество "не сможет мириться", несмотря на недавнюю позицию Сеула о "нежелательности" передачи Киеву военной техники.
"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?", — прокомментировал Медведев слова южнокорейского лидера в Telegram, назвав ситуацию "Quid pro quo…".
https://1prime.ru/society/20230419/840415657.html
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