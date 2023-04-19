МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Жителям Южной Кореи следует представить ситуацию, когда у КНДР появится новейшее российское вооружение, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Названа продукция КНДР, в импорте которой заинтересована Россия

Президент Республики Корея Юн Сок Ель в беседе с агентством Reuters допустил возможность поставки Украине оружия в случае, с которым мировое сообщество "не сможет мириться", несмотря на недавнюю позицию Сеула о "нежелательности" передачи Киеву военной техники.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?", — прокомментировал Медведев слова южнокорейского лидера в Telegram, назвав ситуацию "Quid pro quo…".