РИМ, 19 апр — ПРАЙМ. Электронный браслет находившегося под домашним арестом в Италии Артема Усса сигнализировал о тревоге как минимум 20 раз, сообщила со ссылкой на материалы следствия газета Corriere della Sera. Посол России в Риме оценил санкционные действия Италии

По данным издания, расследующая побег Усса миланская прокуратура поручила техническому специалисту изучить работу браслета за три с лишним месяца пребывания россиянина под домашним арестом. Отмечается, что сигналы устройства "вынуждали правоохранителей очень часто предпринимать действия".

Corriere della Sera уточнила, что по информации эксперта во всех случаях срабатывания устройства, которых были десятки, речь шла не о попытках побега, а о неисправностях браслета, таких как проблемы с подключением.

"Помимо прочего, кажется, что такого рода аномалии распространены, когда эти устройства используются для контроля домашнего ареста", — сказано в статье. Газета подчеркнула, что прокуратура Милана при этом исключает, версию о попытках Усса таким образом "оценить время" реакции полиции перед тем, как сбежать.

П данным расследования, прокуратура США, которая добивалась экстрадиции Усса, запрашивала изъятие у него телефонов и электронных устройств на все время следствия, но россиянин вновь получил их после выхода из заключения под домашний арест 2 декабря. Спустя более чем три месяца, 13 марта, итальянские правоохранители гаджетов Усса все-таки лишили.

Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность местного правосудия. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве, где следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.