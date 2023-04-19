МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Новая система высшего образования в России будет включать в себя базовое и специализированное образование и аспирантуру, рассказал глава Минобрнауки страны Валерий Фальков. В Госдуме предложили сделать образование полностью бесплатным

Согласно презентации министра, обучение в рамках базового высшего образования будет длиться от четырех до шести лет и будет соответствовать бакалавриату или специалитету. По словам Фалькова, эта ступень обеспечит "междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров".

Специализированное высшее образование, отметил глава ведомства, будет соответствовать магистратуре, ординатуре и ассистентуре-стажировке и позволит дать кадрам более углубленную подготовку.

Фальков добавил, что аспирантуру планируется сделать уровнем профессионального образования для подготовки научных и научно-практических кадров. Стать аспирантами смогут лица с базовым высшим образованием от пяти лет или специализированным образованием.