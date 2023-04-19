МОСКВА 19 апр — ПРАЙМ. Глав российских регионов попросили сделать 2-5 мая нерабочими днями, чтобы продлить выходные. Соответствующее обращение губернаторам направил вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Стало известно, сколько россиян хотели бы перенести зимние каникулы на май

"Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая", — пояснили в пресс-службе.

По словам самого Даванка, сказанным в комментарии журналистам, сейчас россиянам нужны "по-настоящему длинные выходные", так как они ощущают симптомы депрессии.

"Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть", — сказал парламентарий.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в РФ с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагаются сократить на четыре дня.