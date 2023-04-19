ЖЕНЕВА, 19 апр — ПРАЙМ. Более десяти тысяч украинцев утратили статус беженца S в Швейцарии из-за того, что покинули страну, заявила РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по миграции Анне Сезар. Newsweek: Украина получила еще один удар в спину с неожиданной стороны

"Люди больше не имеют статуса S, потому что они покинули Швейцарию", — ответила она вопрос, почему более 10,5 тысячи украинских беженцев лишились данного статуса.

По ее словам, большинство таких людей, вероятно, вернулись на Украину, и пояснила, что более точной информации нет, так как они часто не сообщали властям, куда направляются, а также добавила, что граждане Украины могут путешествовать по Шенгенской зоне без визы.

Сезар отметила, что по наиболее вероятному сценарию, Государственный секретариат по миграции Швейцарии ожидает от 20 000 до 23 000 заявок на получение статуса S на 2023 год.

"Менее вероятный сценарий предполагает подачу более 50 000 заявок на получение статуса S", — уточнила она.

На конец марта 2023 года защитный статус S имели 65 756 человек. В швейцарском бюджете на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием украинских беженцев в стране.

Статус S в Швейцарии предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Этот статус дает право на проживание и медицинскую помощь.