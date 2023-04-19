МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что сам посетил зону СВО, чтобы не отрывать военных от мест их дислокации. ГД предоставила родителям участников СВО право на кредитные каникулы

Путин в понедельник посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.

"Вы наверняка знаете, что буквально день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской (Народной Республике). Вот там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует, чтоб они были на месте", — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.