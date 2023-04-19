МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового Российского движения детей и молодежи "Движение первых", по его словам, старое название "пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски. Путин призвал снизить дисбаланс зарплат и цен в новых регионах России

Путин летом 2022 года подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи. Первый съезд РДДМ прошел с 18 по 20 декабря 2022 года в Москве. В нем приняли участие представители всех регионов России, в том числе новых. На съезде было объявлено название нового движения — Российское движение детей и молодежи "Движение первых".

"Вот вы сказали про "Время первых", так? А первые — это кто такие?.. Это пионеры, да?" — сказал Путин на совещании с членами российского кабмина, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Она ответила, что "по-старому" так.

"По-старому, по-новому, как было, так и есть, и от этого никуда не деться. И этот термин, это название, оно лишено, в отличие от комсомола, какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста", — попросил президент.

Голикова в ответ сообщила, что дети сами выбрали название организации.

"Я знаю об этом. Но вот когда мы сейчас это используем, — ну просто подумайте. И с ребятами посоветоваться", — сказал на это Путин.