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https://1prime.ru/society/20230420/840424341.html
Россиянам напомнили о выходных днях в мае
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Май в России начнется с длинных выходных, а рабочая неделя продлится четыре дня, сообщил Минтруд. Как пояснило ведомство, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а со 2 по 5... ПРАЙМ, 20.04.2023
общество , новости, россия, минтруд рф, праздники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Май в России начнется с длинных выходных, а рабочая неделя продлится четыре дня, сообщил Минтруд.
Как пояснило ведомство, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а со 2 по 5 мая — работать. Следующие выходные продлятся четыре дня: с 6 по 9 мая.
" <…> затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая", — добавило ведомство.
Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне: с 10 по 12 число.