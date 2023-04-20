МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Май в России начнется с длинных выходных, а рабочая неделя продлится четыре дня, сообщил Минтруд. Россиян предупредили, что нужно успеть сделать до 2 мая

Как пояснило ведомство, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а со 2 по 5 мая — работать. Следующие выходные продлятся четыре дня: с 6 по 9 мая.

" <…> затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая", — добавило ведомство.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне: с 10 по 12 число.