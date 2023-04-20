Выборы в Турции "закроют рты" США и Европе, заявил глава МВД страны
Глава МВД Турции Сойлу заявил, что выборы 14 мая "закроют рты" США и Европе
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Выборы в Турции 14 мая продемонстрируют "всемогущим" западным странам настоящую демократию и "закроют им рты", заявил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Выборы президента Турции назначены на 14 мая 2023 года. Основные претенденты на пост главы государства — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.
"С Божьей помощью будут закрыты рты Америки, Европы и всего зла. 50-граммовые бюллетени покажут тем, кто считает себя самыми могущественными в мире, что такое демократия и то, что они ничего не понимают в демократии", — цитирует Сойлу газета BirGün.
Министр призвал избирателей быть "сынами" Турции, отстаивающими национальные фундаментальные ценности, а не "дитем Америки".
https://1prime.ru/society/20230420/840424890.html
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