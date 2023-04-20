МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Выборы в Турции 14 мая продемонстрируют "всемогущим" западным странам настоящую демократию и "закроют им рты", заявил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Америку ненавидит весь мир, заявил глава МВД Турции

Выборы президента Турции назначены на 14 мая 2023 года. Основные претенденты на пост главы государства — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.

"С Божьей помощью будут закрыты рты Америки, Европы и всего зла. 50-граммовые бюллетени покажут тем, кто считает себя самыми могущественными в мире, что такое демократия и то, что они ничего не понимают в демократии", — цитирует Сойлу газета BirGün.

Министр призвал избирателей быть "сынами" Турции, отстаивающими национальные фундаментальные ценности, а не "дитем Америки".