МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы выписал управляющему "Википедией" фонду Wikimedia штраф на 1,5 миллиона рублей, за неудаление недостоверных данных о специальной военной операции, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Шадаев рассказал о судьбе "Википедии" в России

"Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Протокол составили за неудаление по требованию Роскомнадзора недостоверной информации об СВО в статье "Википедии" "Бои за Ахтырку".

Защита Wikimedia потребовала от суда прекратить производство по делу из-за многочисленных нарушений в составлении протокола. Адвокат также отмечал, что в материалах дела нет каких-либо доказательств недостоверности изложенной в "Википедии" информации.

Из материалов дела также следует, что прокуратура считает неудаление подобной информации общественно опасным деянием, способным повлечь последствия вплоть до массовых беспорядков. Защита обратила внимание на то что, что прокуратура выявила нарушение, но направила требование удалить данные лишь через два месяца. Таким образом, иронизировал адвокат, органы не торопились устранить общественную опасность.

По статье о неудалении из сети запрещенной в России информации фонду грозил штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Ранее он уже неоднократно подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения.