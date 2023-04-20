МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Нужно создавать и совершенствовать механизмы поддержки лучших муниципальных практик управления, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления. Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов

"Надо также актуализировать показатели эффективности органов местного самоуправления, на их базе создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена", — сказал он.

По словам Путина, опыт центров управления регионами, которые уже ведут деятельность во всех субъектах и получают хорошие отзывы от граждан, требуется распространить и на муниципальный уровень.

"На прошлом заседании Совета мы говорили о создании центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают во всех субъектах федерации (России — ред.), получают хорошие отзывы от наших людей. Этот опыт, конечно же, необходимо распространить и на муниципальный уровень", — пояснил глава государства.

Он также отметил важность того, чтобы муниципальная служба стала привлекательной для молодых образованных современных, инициативных людей.

"Мы работаем над этим и, например, стартовала программа сопровождения молодых служащих "Госстат". В ее основе система стажировок, направленных на обмен опытом и развитие профессиональных компетенций", — сказал он и добавил, что для привлечения молодежи и специалистов узкого профиля нужно подумать и над дополнительными стимулами. По его мнению значимой является качественная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих.

По мнению президента, следует создавать и искать конкурентные преимущества, привлекательные для того, чтобы мотивированные люди с нужной квалификацией и уровнем образования шли на такую работу. Он отметил, что работа в бизнесе всегда более прибыльнее, чем работа на государственной или муниципальной службе, поэтому в данном случае должна быть мотивация — "престиж, звание, премии". Путин удивился числу старых отечественных авто в новых регионах России

"Вы сейчас упомянули о таких программах как "Земский фельдшер", врач, учитель и так далее, мы же исходим из того, чтобы привлекать людей со стороны… Наверное, можно продумать какие-то стимулы для муниципального звена управления, но здесь все-таки, прежде всего, мне кажется, упор нужно делать на местных граждан, которые чувствуют тот муниципалитет, где они живут, работают, откуда они родом. Местным всегда виднее, что нужно сделать для развития, на что нужно сделать упор", — заявил российский лидер.

Кроме того, Путин призвал провести детальную инвентаризацию всех имеющихся у муниципалитетов расходных полномочий, чтобы понять объем выполняемых ими задач и оценить реальную финансовую обеспеченность данных полномочий.

По мнению Путина, взыскательность надзорных органов по отношению к муниципалитетам оправдана, так как они занимаются обеспечением работы организаций высокого риска. "Взыскательность надзорных органов часто оправдана, поскольку муниципалитеты обеспечивают работу организаций высокого риска, а там никакого попустительства быть не может, не должно быть. Мы в ответе за здоровье и безопасность людей", — пояснил он, но согласился с тем, что контрольно-надзорным органам, прокурорам нужно расширять практику профилактических мер. При этом он считает, что задача этих госорганов не наказать, а вместе с работниками муниципалитетов устранять проблемы из зоны риска или предотвращать риски, обеспечить гражданам безопасность, комфорт, высокое качество услуг.

"Но что совершенно очевидно — это то, что мы не должны создавать ситуацию, при которой и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя. И штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно. Ну что мы создаем какую-то ситуацию сюрреализма, которая ведет только к одному — к снижению качества подготовки и исполнения принимаемых решений. Вот и все. И к дискредитации даже, в известной степени, деятельности отдельных органов власти, в том числе и контрольно-надзорных", — сказал он. Мишустин рассказал о дальнейшей помощи российским предприятиям

"Ну что они выносят там решения, которые исполнить невозможно? И не вынести не могут. Вот давайте, с этим нужно конечно разобраться", — отметил глава государства.

Президент также заявил, что муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников СВО и оказывать им реальную помощь.

"Такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников специальной военной операции. Муниципалитетам и их сотрудникам здесь принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи. Я хочу это подчеркнуть — каждой такой семьи.

Путин подчеркнул, что необходимо оказывать участникам СВО деятельную, реальную помощь, чтобы они были спокойны за своих детей, жен, родителей.