МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Важно с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов при интеграции этих субъектов в единую систему публичной власти страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления. Путин призвал поддерживать лучшие муниципальные практики управления

"Долгие годы они жили в совершенно других, отличных от российских, условиях и регионального, и муниципального управления, и нужно с теплотой, заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России", — сказал он.

Президент подчеркнул, что в новых регионах проблем с муниципальным управлением несопоставимо больше, чем в других субъектах РФ, но работа в целом идет с позитивным результатом.

"Проблем, конечно, в новых субъектах РФ в этом смысле, конечно, гораздо больше, чем у других ваших коллег, несопоставимо больше, я бы сказал, совсем другая ситуация. Но тем не менее, работа идет и в целом она идет с позитивным результатом", — заявил он.