МОСКВА, 20 апр — ПУТИН. Непосредственное участие жителей в принятии решений на муниципальном уровне является очень важным, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления. Путин призвал поддерживать лучшие муниципальные практики управления

"Цифровизация сама по себе не заменит никаких личных контактов и встреч с людьми, регулярное общение с ними — важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью. Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений", — сказал он.

Президент отметил, что участие жителей возможно с помощью мних инструментов, в том числе путем голосования за определение приоритетных объектов благоустройства. "Оно проходит в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Растет интерес к проектам инициативного бюджетирования. Надеюсь, что многие сельские жители почувствовали результаты реализации программы комплексного развития сельских территорий", — пояснил российский лидер и добавил, что данные проекты и программы помогают притяжению талантливых граждан, формированию новых точек роста, объединению и самореализации граждан, продвижению их инициатив.