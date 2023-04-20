Минцифры не подтвердило планы рассылки повесток через "Госуслуги"
Минцифры не подтвердило данные о планах рассылки электронных повесток через "Госуслуги"
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минцифры России не подтверждает сообщения о планах рассылать повестки через "Госуслуги" в некоторых регионах, заявили в ведомстве.
Представители министерства отметили в Telegram, что не подтверждают сообщения СМИ о намерении рассылать электронные повестки через портал "Госуслуг". В публикации добавили, что юридическую силу имеют только повестки, полученные лично в руки либо пришедшие заказным письмом по Почте России.
"Для направления повесток через "Госуслуги" в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут", — подчеркнули в Минцифры.
https://1prime.ru/society/20230420/840429287.html
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