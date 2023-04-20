РИМ, 20 апр — ПРАЙМ. Италия занимается изъятием активов сына главы Красноярского края Александра Усса Артема после его побега из-под домашнего ареста, заявил в ходе выступления в Палате депутатов национального парламента в связи с делом российского предпринимателя министр юстиции страны Карло Нордио. СМИ узнали подробности нахождения Усса под домашним арестом в Италии

"Ведется проверка по факту включения Артема Усса в список для активации процедуры замораживания активов", — сказал он.

Артем Усса был задержан по американскому ордеру на арест 17 октября в международном аэропорту Милана Мальпенса, откуда он планировал улететь в Турцию. Более месяца он находился в тюрьме северного города Бусто-Арсицио, но 2 декабря по решению миланского суда его перевели под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении. 4 апреля Усс-младший сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность местного правосудия. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве, где следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.