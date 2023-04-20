МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Большинство опрошенных американцев — 75% — обеспокоены массовыми увольнениями в США на фоне высокой инфляции и негативных новостей о состоянии экономики, в разрезе потери работы граждан также волнует состояние их сфер деятельности, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой группы Morning Consult. Опрос показал, сколько россиян выдерживают испытательный срок в компаниях

"Сотрудники сейчас сталкиваются с высокой инфляцией и шквалом негативных новостей об экономике на фоне того, что работодатели пытаются найти баланс между работой в офисе и удаленной работой", — указывают специалисты.

Компания выяснила, что наиболее волнует американцев в разрезе увольнений, предложив четыре варианта ответа. Так, 75% ответили "массовые увольнения в стране", 49% — "увольнения внутри своей сферы трудоустройства", 44% — "увольнения внутри своей компании", 39% — "потеря собственной работы" (предлагался множественный вариант выбора).

Компания также приводит данные о том, что молодое поколение американцев чувствует себя наименее защищенными от потери работы – этим наиболее обеспокоены 56% респондентов в возрасте от 27 до 42 лет, 52% — в возрасте до 27 лет, 45% — от 43 до 58 лет и лишь 17% — родившихся с 1940-х по 1960-е годы.

Общественность разделилась во мнениях относительно того, будет ли страна добавлять или сокращать рабочие места в следующие шесть месяцев. Более четверти респондентов считают, что в ближайшие шесть месяцев в стране появятся новые рабочие места, а 3 из 10 ожидают сокращения рабочих мест за тот же период.

Исследование провели 12–14 апреля 2023 года среди 2200 взрослых американцев. Погрешность составила +/- 2 процентных пункта.