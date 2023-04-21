МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Возгорание произошло на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана, огонь уже потушен, заявила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерина Петрушина. Газовики рассказали о ситуации с пожаром на газопроводе на Урале

Судно "Калтан", принадлежащее ООО "Дальрыбпром" из Владивостока, загорелось возле южнокорейского Ульсана. Генеральное консульство России в Пусане сообщало, что 21 член экипажа был эвакуирован, двое получили ожоги, 19 доставлены на берег. Дипмиссия отметила, что в спасательной операции участвовали береговая охрана, пожарные, а также спасательный корабль, катер и самолет, принадлежащие южнокорейской армии.

Позднее Рсморречфлот сообщал об обнаружении тел четверых членов экипажа, пропавших при пожаре. Отмечается, что весь экипаж судна состоял из граждан России.

"В результате спасательной операции пожар на судне потушен, оно отбуксировано в порт Ульсан, где силами спасательных служб устраняются задымления внутренних помещений судна", — рассказала Петрушина.

Она добавила, что следователи и криминалисты СКР изучают документацию судовладельца.

Кроме того, Петрушина сообщила о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности мореплавания по статье 263.3 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По словам помощника руководителя Восточного МСУТ СК России, ущерб от пожара превысил один миллион рублей.