МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ожидании Украины в НАТО вызвало удивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В Германии рассказали, когда будет решен вопрос о вступлении Украины в НАТО

Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора говорил, что все страны-члены альянса ждут присоединения к ним Украины.

Орбан прокомментировал заявление вопросом: "Что?".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркивал, что Будапешт не поддержит вступление Киева в НАТО или Евросоюз без восстановления прав закарпатских венгров.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.