Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркивал, что Будапешт не поддержит вступление Киева в НАТО или Евросоюз без восстановления прав закарпатских венгров.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.
https://1prime.ru/society/20230421/840442352.html
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