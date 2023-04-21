МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Желающие атаки на Россию немцы должны быть готовы к параду в Берлине, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев ответил на заявления южнокорейского лидера о вооружениях

Министр обороны Германии в эфире телеканала ZDF назвал нормальным явлением атаки украинской стороны на территории России, пока не затронуты города и гражданские.

Медведев, комментируя это высказывание, отметил, что глава немецкого военного ведомства "ляпнул что-то", завидуя славе руководителей Третьего рейха.

"Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", — подчеркнул политик в Twitter.