2023-04-21T16:11:08+03:00
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2023
https://1prime.ru/society/20230421/840442529.html
Медведев ответил на слова главы Минобороны ФРГ "исторической приметой"
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Желающие атаки на Россию немцы должны быть готовы к параду в Берлине, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Министр обороны Германии в эфире телеканала ZDF... ПРАЙМ, 21.04.2023
общество , новости, россия, германия, дмитрий медведев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Желающие атаки на Россию немцы должны быть готовы к параду в Берлине, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Министр обороны Германии в эфире телеканала ZDF назвал нормальным явлением атаки украинской стороны на территории России, пока не затронуты города и гражданские.
Медведев, комментируя это высказывание, отметил, что глава немецкого военного ведомства "ляпнул что-то", завидуя славе руководителей Третьего рейха.
"Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", — подчеркнул политик в Twitter.