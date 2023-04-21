МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Регионы и федеральные органы исполнительной власти должны проработать погашение долгов по зарплате в организациях-должниках, следует из поручения вице-премьера России Татьяны Голиковой. Путин призвал снизить дисбаланс зарплат и цен в новых регионах России

В секретариате замглавы правительства отметили, что Голикова затронула на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда вопрос погашения задолженности по зарплате в организациях должниках.

"На 1 марта задолженность по зарплате в России составила 770,6 миллиона рублей, по данным Росстата. По сравнению с февралем общая задолженность уменьшилась на 3,5%, или на 28,3 миллиона рублей", — следует из сообщения.

В секретариате добавили, что Голикова поручила федеральным и региональным властям принять меры по решению данной проблемы.