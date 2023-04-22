МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. НАТО следует сменить тактику в отношении России и перейти к "сдерживанию путем воспрепятствования", заявил в статье для Bloomberg обозреватель Андреас Клут. СМИ: США "раскрыли" Европе, как Россия пытается обойти санкции

Он считает, что до сих пор НАТО придерживалась стратегии сдерживания России "с помощью наказания или возмездия".

"Эта модель предполагала, что в случае нападения противник сначала захватит часть территории НАТО. Затем, однако, США и другие союзники примчатся на помощь, освобождая друзей и изгоняя Россию подавляющей силой", — пояснил Клут, добавив, что этого сегодня уже недостаточно, и что Североатлантическому альянсу "следует прямо подписаться под "сдерживанием путем воспрепятствования".

По его мнению, войска должны втянуться в конфликт до того, как Россия якобы "оккупирует какую-либо территорию".

"Поэтому НАТО следует объявить о планах следить за любым распространением ядерного оружия президентом РФ Владимиром Путиным. Если он поставит боеголовки в Белоруссию, то НАТО разместит свои в странах Балтии или Польше", — заключил Клут.