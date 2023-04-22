Пушков "разоблачил" акцию канадских политиков в женских туфлях
Пушков назвал акцию канадских политиков в розовых женских туфлях трансгендерным хайпом
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Канадские политики, надев розовые туфли, устроили не акцию в защиту женщин, а информационную шумиху, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими "защитниками", — написал Пушков.
Как отметил сенатор, канадские политики не пытались выступить в защиту женщин от насилия, а, вероятнее всего, просто искали повод надеть розовые туфли, чтобы таким образом совершить "свой coming-out", прикрытый политическими мотивами.
https://1prime.ru/society/20230422/840447284.html
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