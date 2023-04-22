МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Канадские политики, надев розовые туфли, устроили не акцию в защиту женщин, а информационную шумиху, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков оценил заявление Йеллен о Китае

"Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими "защитниками", — написал Пушков.

Как отметил сенатор, канадские политики не пытались выступить в защиту женщин от насилия, а, вероятнее всего, просто искали повод надеть розовые туфли, чтобы таким образом совершить "свой coming-out", прикрытый политическими мотивами.