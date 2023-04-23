МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Правительство Канады обвинило местный профсоюз государственных служащих, представляющий интересы 155 тысяч бастующих по стране рабочих, в промедлении и распространении недостоверной информации на фоне безуспешных попыток двух сторон договориться об улучшении условий труда. Канада расширила санкции против России

"Сейчас нет ни времени, ни терпимости к промедлению и недостоверной информации", — говорится в опубликованном в субботу заявлении казначейского совета правительства, представляющего интересы властей в переговорах с Альянсом государственной службы Канады (PSAC), объединяющим рабочих.

По заявлению PSAC, в Канаде в настоящее время бастуют более чем 155 тысяч государственных служащих, являющихся членами альянса. Профсоюз ведет переговоры с правительством о борьбе с "системным расизмом", гарантиях сохранения права на удаленную работу и защиты занятости, а также баланса труда и отдыха.

Как указали в совете, власти не намерены "играть в игры" и хотят достичь сделки с профсоюзом, однако вместо усилий по переговорам президент PSAC Крис Эйлворд распространяет жалобы на правительство в СМИ, которые не соответствуют фактам.