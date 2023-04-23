МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. США и их союзникам, включая Украину, будет необходимо восстанавливать отношения с Российской Федерацией после окончания СВО, — такое мнение выразил в статье для издания The National Interest старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман. В США предложили НАТО сменить тактику в отношении России

По его мнению, решение западных политиков об отказе от связей с Российской Федерацией нельзя считать "разумным рецептом" отношений, в частности "с такой большой и важной страной, как Россия".

"Настоящее государственное управление требует проницательного взгляда на долгосрочную и краткосрочную политику", — подчеркнул Хайман, отметив, что Россия — "обширная страна с огромными человеческими и природными ресурсами", которая располагает ядерным оружием и системами его доставки.

"Даже если бы Россия могла быть изолирована от Запада, она не может быть отрезана от остального мира", — уверен Хайман.

По его словам, если Россия "будет изолирована Западом", то "заплатят огромную цену" как она сама, так и попытавшиеся ее изолировать страны.