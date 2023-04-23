МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Посольство России в Судане предпринимает попытки забрать из здания Нубийской митрополии в Хартуме россиянку с ребенком, но пока безуспешно из-за боев в этом месте, сообщил РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. EgyptAir и Saudia объявили о приостановке полетов в Судан

Почти неделю назад епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва сообщил, что в здании Нубийской митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, в том числе россиянка с ребенком, они не могут выйти из-за обстрелов.

ْ"Что касается застрявшей в здании Нубийской митрополии в Хартуме с начала конфликта россиянки с ребенком, к сожалению, пока не удалось их оттуда забрать. Мы предприняли уже не один десяток попыток вызволить их оттуда, попытки делались с обеих сторон линии соприкосновения. К сожалению, эта церковь находится как раз на этой линии соприкосновения, поэтому гарантированно забрать их оттуда живыми и здоровыми пока не представилась возможность, а рисковать мы не хотим", — сказал посол.

Как отметил дипломат, "на данный момент им безопаснее оставаться за стенами митрополии, хотя попытки вызволить их оттуда предпринимаются каждый день и будут продолжены".