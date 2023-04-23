МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуированы в посольство РФ в Судане, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Андрей Черновол. Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане

"Дело в том, что боевые действия начались одновременно, повсеместно и достаточно активно, и такие серьезные боевые действия. У нас находились люди примерно в шести-семи "горячих точках", к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию. Всех, кто был в зоне боевых действий, удалось забрать в посольство", — рассказал дипломат.

По его словам, с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения, дипломаты поддерживают связь.

"Всем рекомендовали не выходить на улицу, все они соблюдают", — добавил Черновол.

В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.