МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Читатели британского Telegraph подвергли уничижительной критике депутата от острова Уайт Боба Сили, который в статье призвал готовиться к войне с Россией. Аналитики ждут сохранения безработицы в Британии на уровне 3,7 процента

В частности, в статье Сили утверждал, что Россия в настоящий момент просчитывает варианты "нападения на Запад" и планирует "атаковать Британию" — соответственно, британцам нужно готовиться к грядущему противостоянию с Российской Федерацией

Читателей тезисы Сили возмутили, и они выплеснули свои эмоции в комментариях к его статье.

Комментатор Paul Warrener оставил следующее сообщение: "Боб Сили, ты — клоун! Оставайся депутатом, а анализ России предоставь тем, кто в этом правда разбирается. Кабинетным стратегам вроде тебя тут не место. Докторская степень по российской военной стратегии? Ума не приложу, как ты ее защитил. Твоя писанина больше тянет на начальную школу. Или ты откровенно глуп, или плохо осведомлен — возможно и то, и другое".

"Ну и шутка. Ты меня и вправду здорово рассмешил", — отреагировал пользователь с ником Mrs J Murphy.

А пользователь Look Ahead дал автору статьи несколько дельных советов: "Бредятина какая-то! Старина Боб, хлебни чайку, успокой нервишки и пойди поспи малость".

"Я иной раз правда не понимаю, где настоящие новости, а где военная пропаганда… что ж, теперь я чувствую ужас: правительство, СМИ и власти этого добивались, да? Будь у меня деньги, я бы бросилась скупать в панике все подряд. К сожалению, я живу от зарплаты до зарплаты, и запастись могу разве что туалетной бумагой и банками с бюджетной печеной фасолью. Ах да, еще могу купить скотча, чтобы заклеить дом от ядерных осадков", — прокомментировала Juliette Pickering.

"Это, пожалуй, самое глупое, что я когда-либо читал", — оценил mr p blake.