Власти Польши готовятся к боевым действиям, передает Radio ZET
Radio ZET сообщило, что власти Польши готовят план госуправления на случай боевых действий
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Власти Польши готовят план государственного управления в случае боевых действий, передает радиостанция Radio ZET.
Как сообщается, меры затронут область обеспечения бесперебойного управления государством, мониторинг ситуации и минимизацию издержек, а также устранение последствий угроз безопасности страны.
В то же время расширяются полномочия премьер-министра страны. Так, глава правительства сможет "гибко формировать состав системы управления национальной безопасностью" — он получит возможность включить в систему управления Польшей и другие органы.
https://1prime.ru/society/20230423/840451669.html
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