МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Власти Польши готовят план государственного управления в случае боевых действий, передает радиостанция Radio ZET. Переговоры Польши с Украиной обернулись фиаско

Как сообщается, меры затронут область обеспечения бесперебойного управления государством, мониторинг ситуации и минимизацию издержек, а также устранение последствий угроз безопасности страны.

В то же время расширяются полномочия премьер-министра страны. Так, глава правительства сможет "гибко формировать состав системы управления национальной безопасностью" — он получит возможность включить в систему управления Польшей и другие органы.