МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 апреля будет председательствовать на заседаниях Совета безопасности ООН, а также встретится с генсеком организации Антониу Гутеррешем, но в Нью-Йорк он летит без журналистского пула. ООН ведет обсуждения по поводу подключения российских банков к SWIFT

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН и уже провела ряд мероприятий, в частности, заседание на тему: "Риски, порожденные нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения" и неформальную встречу членов совета по "формуле Арриа" по теме эвакуации детей из зоны российской специальной военной операции.

В понедельник Лавров проведет открытые дебаты высокого уровня на тему: "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН", а на следующий день — открытые дебаты министерского уровня по ближневосточному урегулированию.

Россия пригласила для участия в этих двух встречах других министров иностранных дел. Как рассказал ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, на мероприятии по ближневосточному урегулированию "точно будут министр иностранных дел Палестины, госминистр ОАЭ".

Последний раз Лавров приезжал в Нью-Йорк в роли председателя СБ ООН в сентябре 2019 года.

ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА

С генсеком ООН министр, как сообщал Небензя, проведет встречу в понедельник и обсудит с ним в числе прочего ситуацию вокруг зерновой сделки, а официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик отмечал РИА Новости, что Гутерреш рассчитывает рассмотреть все аспекты ситуации на Украине.

Обсуждение продуктовой сделки состоится в свете недовольства Москвой выполнением российской части соглашения, которая предполагает снятие ограничений на экспорт российских удобрений и зерна в другие страны. ООН неоднократно обещала решить эту проблему, однако, как указывали в Москве, до сих пор ощутимого прогресса нет.

Ситуацию осложняет тот факт, что менее через месяц истекает срок, на который Россия согласилась продлить действие соглашения. Сейчас же, как отмечал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Москва требует использовать остающееся до 18 мая время для выполнения условий России для продления зерновой сделки.

"А если прогресса не будет, то зачем тогда такая зерновая сделка, которая не приносит России никакой пользы?" — отмечал он.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней — до 18 мая. Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

НЕ ВСЕ С ВИЗАМИ

Подготовку визита Лаврова в Нью-Йорк сопровождал вопрос о выдаче российской делегации американских виз. О том, что министр и большая часть членов делегации получили визы, Небензя сообщил 17 апреля.

Сам же министр отмечал, что США при выдаче виз для участия в Совбезе ООН "долго мурыжили" и грубо злоупотребили позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, выдав визы не всем членам делегации РФ. Журналисты же к моменту вылета министра так и не получили визы.

По словам Лаврова, в США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова, Россия не забудет и "не простит" невыдачу американских виз российским журналистам.

Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.

ПЕРЕГОВОРЫ С США

Также возникал вопрос о возможной встрече Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сам министр, находясь в Турции в начале апреля, говорил по этому поводу, что Россия никогда не отказывается от серьезных предложений о переговорах.

Постпред РФ при ООН, в свою очередь, подчёркивал, что Россия не будет избегать встречи с американской стороной, однако отмечал, что не в курсе, планируются ли переговоры Лаврова с властями США.

В преддверии участия в мероприятиях СБ ООН российский министр, комментируя отношения между Москвой и Вашингтоном, отмечал, что сейчас их "особо нет", кроме контактов по необходимости, американцы объявили "крестовый поход" против РФ.

Последний личный контакт Лаврова с Блинкеном состоялся на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели в начале марта, последний же телефонный разговор дипломатов состоялся в 2 апреля. В обоих случаях, как отмечал госдепартамент США, Вашингтон требовал от Москвы освобождения американских граждан.

АКЦЕНТ НА УКРАИНЕ И ЗЕРНЕ

Несмотря на то что на время визита Лаврова не назначены заседания СБ ООН по Украине, ситуация вокруг украинского конфликта будет в числе основных тем визита министра, считает руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Безусловно, в ходе всех встреч Лаврова в Нью-Йорке, будь то встречи с Гутеррешем и, если она состоится, встречи с Блинкеном, а наверняка будут и другие встречи, будет фигурировать проблема Украины, потому что это ключ к решению многих других проблем, с которыми сейчас сталкивается и Россия, и другие члены международного сообщества", — сказал эксперт РИА Новости.

В то же время, комментируя круг возможных других тем, которые министр мог бы обсудить со своим американским коллегой Блинкеном, эксперт подчеркнул, что это будет зависеть от продолжительности встречи и формата разговора — "на ногах" (как это было в Нью-Дели) или нет.