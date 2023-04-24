МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Суд в Лондоне выдал ордер на арест Натальи Ротенберг, бывшей супруги российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, из-за ее отказа платить своим адвокатам и последующей неявки в суд, сообщает британская газета Daily Telegraph. Суд взыскал средства с экс-руководителей "Рост банка" в пользу "Траста"

"(Наталье Ротенберг) грозит тюремный срок, после того как она отказалась платить своим адвокатам по разводу и не явилась в суд… (Председательствующая судья) выдала ордер на ее арест", — говорится в сообщении.

Как уточняет газета, бывшая жена российского предпринимателя находится в конфликте с адвокатской фирмой Candey, ранее представлявшей ее интересы. Отмечается, что она не оплатила около 11,5 тысяч фунтов стерлингов (около 14,3 тысячи долларов) за услуги данной фирмы.

Ротенберг также игнорировала электронные письма и сообщения властей в WhatsApp с требованием явиться в суд для ответа на ряд вопросов о ее активах. Все попытки фирмы Candey связаться с ней также оказались безуспешными.

Ранее судья Эндрю Ричи приговорил женщину к 21-дневному тюремному сроку. Условием его приостановления была явка Ротенберг в суд 20 апреля, которой так и не произошло.

В июне прошлого года суд в Лондоне принял решение об изъятии у бывшей жены российского предпринимателя квартиры за 8,7 миллиона фунтов с видом на Букингемский дворец из-за невыплат по кредиту на недвижимость.

Лондонский суд заявил, что "никаких вообще платежей" не поступило для выплаты займа на покупку собственности в размере 1,3 миллиона фунтов, который она взяла в сентябре 2021 года. По данным газеты Evening Standard, долг Натальи Ротенберг на тот момент превышал 1,6 миллиона фунтов.

Наталья Ротенберг на протяжении шести лет судится с бывшим мужем за деньги и владение особняком стоимостью 27 миллионов фунтов в графстве Сарри. Сам Ротенберг сейчас находится под британскими санкциями.