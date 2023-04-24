МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью 2023 года, прогнозирует The Guardian, утверждая, что на этот сценарий развития событий указывают и оценки Пентагона. Newsweek: Украина получила еще один удар в спину с неожиданной стороны

По мнению авторов статьи, в итоге переговоров Украина утратит часть своих территорий, но самое главное, подчеркивается в статье, прекратятся военные действия. При этом США и Евросоюз смогут объявить о спасении "суверенной независимости демократической Украины и мирового порядка, основанного на правилах". В то же время издание предполагает, что страны Восточной Европы будут иметь иное мнение.

"Если этот сценарий или что-то в этом роде реализуется в следующем году, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена "сделать все возможное", чтобы дать отпор России, так и останется невыполненным. Чтобы покончить с болью и страданиями, украинцев вскоре могут попросить проглотить очень горькую пилюлю", — говорится в статье.

Вместе с тем отмечается, что сегодня уже нарастает ощутимое давление к проведению переговоров, несмотря на то, что в настоящий момент страны Евросоюза обсуждают поставки Киеву боеприпасов.