МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Япония заявила протест России из-за объявления НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" нежелательной организацией, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, пояснив, что это не совпадает с позицией Японии относительно островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп. Россия и Япония договорились о промысле ламинарии

"Я не в том положении, чтобы комментировать намерения России, но "Союз жителей Тисима" является организацией бывших жителей северных островов и их потомков, которая длительное время вела работу с общественным мнением в Японии, проводила движение за подписание мирного договора между Японией и Россией. Следовательно, то, на чем настаивает Россия, является односторонним и не соответствует (реальному положению вещей — ред.). Бывшие жители островов, которые находятся в преклонном возрасте, мечтают, чтобы хотя бы на один день раньше была решена территориальная проблема, а также чтобы возобновились посещения могил. Поэтому объявленное Россией решение прежде всего обижает чувства бывших жителей островов, их семей и всех причастных. 24 апреля по дипломатическим каналам было сделано представление российской стороне и заявлен протест, так как это является неприемлемым", — сказал Мацуно.

Ранее Генеральная прокуратура РФ заявляла, что деятельность иностранной неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" направлена на нарушение территориальной целостности России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. По данным ведомства, цель организации — отторжение от России части ее территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды), на протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение об РФ, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов.