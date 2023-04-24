БЕРЛИН, 24 апр — ПРАЙМ. Минобороны Германии приняло к сведению слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о параде в Берлине, сообщили в немецком ведомстве. Медведев ответил на слова главы Минобороны ФРГ "исторической приметой"

Ранее Медведев, комментируя слова министра обороны Бориса Писториуса об атаках украинской стороны на российской территории, заявил, что желающие нападения на Россию немцы должны быть готовы к параду в немецкой столице.

Спикер Минобороны ФРГ подчеркнул, что высказывание политика приняли к сведению.