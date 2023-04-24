В Германии приняли к сведению заявление Медведева о параде
Минобороны Германии заявило, что приняло к сведению слова Медведева о параде в Берлине
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БЕРЛИН, 24 апр — ПРАЙМ. Минобороны Германии приняло к сведению слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о параде в Берлине, сообщили в немецком ведомстве.
Ранее Медведев, комментируя слова министра обороны Бориса Писториуса об атаках украинской стороны на российской территории, заявил, что желающие нападения на Россию немцы должны быть готовы к параду в немецкой столице.
Спикер Минобороны ФРГ подчеркнул, что высказывание политика приняли к сведению.
https://1prime.ru/society/20230424/840457422.html
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