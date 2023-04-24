МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Мошенники похитили у бывшего замруководителя аппарата Государственной думы Юрия Безверхова свыше 44 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Юрий Безверхов обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что злоумышленник с ноября прошлого года до апреля текущего звонил через мессенджер и, представившись сотрудником Банка России выманивал коды и персональные данные. В результате со счета потерпевшего пропали 44,3 миллиона рублей.
Источник отметил, что следствие возбудило уголовное дело по статье 158.4 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере).
https://1prime.ru/society/20230424/840461258.html
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