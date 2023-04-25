The National Interest призвал интегрировать Россию в "европейскую семью"
The National Interest: необходимо максимально интегрировать Россию в "европейскую семью"
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российскую Федерацию необходимо воспринимать как мировую державу и привлекать ее преимуществами нормальных отношений с Западом, призвал аналитик The National Interest Джеральд Хайман.
Международный остракизм, по убеждению Хаймана, "не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия".
Он подчеркнул, что гнев Запада по отношению к России не должен перекрывать понимание того, что это огромная страна с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также значительным военным потенциалом. Наиболее разумной стратегией в отношении России, как считает Хайман, могла бы стать демонстрация преимуществ от отношений со странами Запада.
В числе указанных преимуществ обозреватель назвал "возобновление участия России в глобальной торговле, снятие санкций и отношение к ней как к мировой державе".
При этом он высказал уверенность, что вместо разрыва отношений с Россией необходимо максимально интегрировать ее в "европейскую семью", используя "не кнуты, а пряники".
https://1prime.ru/society/20230425/840463503.html
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