МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российскую Федерацию необходимо воспринимать как мировую державу и привлекать ее преимуществами нормальных отношений с Западом, призвал аналитик The National Interest Джеральд Хайман. Япония и Евросоюз выступили против идеи полного запрета экспорта в Россию

Международный остракизм, по убеждению Хаймана, "не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия".

Он подчеркнул, что гнев Запада по отношению к России не должен перекрывать понимание того, что это огромная страна с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также значительным военным потенциалом. Наиболее разумной стратегией в отношении России, как считает Хайман, могла бы стать демонстрация преимуществ от отношений со странами Запада.

В числе указанных преимуществ обозреватель назвал "возобновление участия России в глобальной торговле, снятие санкций и отношение к ней как к мировой державе".

При этом он высказал уверенность, что вместо разрыва отношений с Россией необходимо максимально интегрировать ее в "европейскую семью", используя "не кнуты, а пряники".