МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Более 70% россиян постоянно обращают внимание на то, насколько разнообразно и дорого одеваются их коллеги, при этом 67% считают, что одежда и внешний вид влияют на карьеру, говорится в материалах сервиса "Зарплата.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости. Россияне стали чаще покупать дорогую одежду

"Только 3% респондентов уверены, что одежда не оказывает никакого влияния на работу и карьеру. Остальные считают, что одежда повышает авторитетность/компетентность в глазах коллег, клиентов и начальства (52%), удобство одежды влияет на производительность (21%), красивый внешний вид повышает настроение, что находит отражение в рабочих результатах (17%), а определенная одежда, например униформа или рабочий костюм, настраивает на рабочий лад и помогает сосредоточиться (10%)", — говорится в исследовании.

Так, на вопрос о том, влияет ли одежда и внешний вид человека на карьеру, 67% ответили "определенно да", еще 30% считают это возможным. При этом 71% признались, что "всегда обращают внимание, насколько разнообразно и дорого одеваются коллеги".

Больше половины и сами стараются часто менять наряды, 41% ходят на работу примерно в одном и том же, а 5% носят спецодежду — медицинские халаты, рабочие робы, униформу. В целом покупают новую рабочую одежду в основном раз в полгода, вторым по популярности был ответ — раз в 1-2 месяца. В свою очередь, 22% обновляют гардероб раз в месяц, а 15% — раз в год.

"Чаще всего для работы респонденты покупают (множественный выбор вариантов ответа) джинсы (56%), рубашки (52%), футболки (45%), а деловые костюмы не так часто (28%)", — добавляется в исследовании. Также 32% россиян тратят на рабочий гардероб 10-15% от своего бюджета, 25% — менее 10%, 24% — 15-20%, 13% — 20-30%, а 4% — 30-40%. Еще 2% работодатель оплачивает спецформу.

В рамках исследования было опрошено 1875 жителей всех округов страны с 17 по 24 апреля.

.