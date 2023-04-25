МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем обсудил ситуацию на Украине и вокруг нее, обстановку в Сирии, Йемене и Афганистане, а также сотрудничество России и ООН и реализацию черноморской инициативы, сообщается на сайте российского дипведомства по итогам этой встречи. Лавров проведет в Нью-Йорке заседания Совбеза ООН

Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета Безопасности. Он встретился с Гуттерешем, который принял к сведению обеспокоенности Москвы по тому, как исполняется российская часть продуктовой сделки. Сам Лавров по итогам встречи с генсеком ООН сообщал журналистам, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки. Сам Гутерреш, как сообщала пресс-служба всемирной организации, проинформировал российского министра об усилиях организации по разрешению ситуации с принимающей стороной, в частности по теме невыдачи виз российским делегатам.

"Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и всемирной Организации… В фокусе дискуссии находилась ситуация на Украине и вокруг нее. Министр в подробном ключе вновь изложил первопричины текущего кризиса, ход и цели специальной военной операции, направленной на устранение угроз национальной безопасности России. Подверг жесткой критике поведение западных государств, использующих площадку ООН для продвижения политизированных антироссийских инициатив, чреватых лишь затягиванием текущего кризиса", — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Лавров, как указано, привлек особое внимание к невыполнению США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН, включая невыдачу виз российским представителям на мероприятия по линии ООН, незаконное отчуждение российской дипсобственности и введение ограничений на передвижения наших дипломатов. Помимо прочего, прошел обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных сюжетов, находящихся на рассмотрении СБ ООН, таких как обстановка в Сирии, Йемене, Афганистане, а также в палестино-израильском урегулировании.

"Большое внимание было уделено вопросам реализации Стамбульских договоренностей от июля 2022 года по вывозу украинского продовольствия и обеспечения беспрепятственного доступа российского экспорта сельхозпродуктов и удобрений на мировой рынок. Лавров подчеркнул, что несмотря на взаимоувязанный пакетный характер указанных соглашений на фоне устойчивых поставок украинских зерновых конкретных сдвигов в выполнении меморандума Россия — Секретариат ООН до сих пор нет", — также говорится в сообщении.

И Лавров, и Гутерреш отметили важность дальнейшего укрепления "центральной координирующей роли ООН в глобальной политике и продвижения подлинной многосторонности, опирающейся на основополагающие международно-правовые нормы, в том числе цели и принципы Устава всемирной Организации".

Лаврова в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.