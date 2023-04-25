МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Средняя сумма пожертвований, которую осуществляют клиенты "Почта банка", выросла с начала года более чем на четверть и составила 400 рублей, чаще всего россияне перечисляют средства в организации, помогающие социально незащищенным группам граждан, сообщили РИА Новости в кредитной организации. Опрос показал, насколько внимательно россияне следят за нарядами коллег

"С начала текущего года россияне перечислили на благотворительные цели вдвое больше средств, чем за аналогичный период прошлого года (22 миллиона рублей против 11 миллионов рублей). Средняя сумма пожертвований увеличилась на 27% – до 400 рублей", — сообщили в пресс-службе со ссылкой на анализ транзакций по картам банка за период с 1 января по 21 апреля.

Рост расходов на благотворительность начался еще в прошлом году: за весь 2022 год в адрес различных фондов и организаций суммарно было перечислено на 80% больше средств, чем в 2021 году, выяснили авторы исследования. Средний чек также показал рост на 20% по сравнению с 2021 году, достигнув 380 рублей, отметили в кредитной организации.

Клиенты кредитной организации чаще всего переводят пожертвования в организации, помогающие социально незащищённым группам граждан, животным и природе, на лечение и реабилитацию больных, в религиозные организации.

"Чаще всего благотворительностью занимаются клиенты банка, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а вот средний чек переводов выше всего в Хабаровском крае, Москве и Республике Башкортостан", — указывается в материалах.