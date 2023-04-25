МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин готов потратить на организацию свадьбы более полумиллиона рублей, каждый пятый — от 300 до 500 тысяч рублей, при этом треть россиян считает, что оптимальный бюджет составляет от 100 до 300 тысяч рублей, говорится в исследовании "Авито Услуги", результаты которого есть у РИА Новости. Россияне стали значительно больше тратить на благотворительность

"Как показали результаты опроса, треть россиян (30%) считают, что оптимальный бюджет на организацию свадьбы — от 100 до 300 тысяч рублей. 18% выделили бы от 300 до 500 тысяч рублей. Четверть опрошенных (25%) ответили, что свадебные расходы не должны превышать 100 тысяч рублей. Сторонники более пышной свадьбы остались в меньшинстве: более полумиллиона рублей готовы выделить на свадьбу только 10% россиян", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 10 000 респондентов со всей страны.

Отмечается, что чаще пышную свадьбу, на организацию которой готовы потратить больше 500 тысяч рублей, выбирали жители Москвы (17%) и Северо-Кавказского федерального округа (21%). Вариант бюджета до 100 тысяч рублей чаще выбирали на Урале (25%), а также жители городов с численностью до 100 тысяч человек (31%). В городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона каждый третий респондент (33%) готов был бы потратить на свадьбу от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, по данным исследования, каждый пятый россиянин считает, что излишняя экономия на свадьбе совсем не уместна, так как этот день бывает один раз в жизни. Среди женщин такого мнения придерживаются 21%, среди мужчин — 18%.

По мнению респондентов, в число вещей, на которых не стоит экономить при подготовке к свадьбе, вошли еда и напитки для гостей (48%), платье и образ невесты (37%) и услуги ведущего (21%). Менее однозначно высказались по поводу экономии на свадебном торте (19%) или помещении (19%). При этом поискать более экономные варианты чаще предпочтут при выборе декораций (95%), трансфера (91%) и развлекательной программы (86%).

Отмечается, что большинство россиян (60%) считают лучшим временем для празднования свадьбы лето. Осень предпочли бы 19% респондентов, весну — 14%. За зиму проголосовали лишь 2% опрошенных. Еще 17% считают, что хорошую свадьбу можно сыграть в любое время года и без "красивой" даты.