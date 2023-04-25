Угрозы Украины клубу "Бешикташ" вызвали гневное возмущение турков
Читатели турецкого Haber7 гневно ответили Украине на угрозы футбольному клубу "Бешикташ"
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Угрозы минторга Украины подать иск о "косвенном переводе денег России и оправдании бренда", если турецкий футбольный клуб "Бешикташ" заключит спонсорское соглашение с "Газпромом", вызвали бурю возмущения читателей издания Haber7 в комментариях к соответствующей статье.
Комментатор "хасби" так выразил свои эмоции: "Какого черта? Кто такая Украина? Украинцы приезжают в мою страну, а после этого будут запугивать мой "Бешикташ"! Подавать иски, делать еще неизвестно что. Вмешиваться в то, с кем заключать соглашения. Ни одно государство мира, не говоря уже о никчемной Украине, не может вмешиваться в дела моей турецкой команды".
"Может быть, нам и хлеб с позволения Украины есть?" — поддержал его "К.М.".
"Мы будем делать то, чего требуют наши интересы. Кто такая Украина? Если им так интересно, тогда пусть станут спонсорами и дадут много денег. Им никто не мешает", — предложил пользователь "Черный орел".
Ему вторил "Хаккы ходжа": "Тогда пусть Украина даст 100 миллионов евро, чтобы соглашения не было".
А "Фатих" попытался подойти к проблеме более взвешенно: "Я как болельщик "Фенербахче" считаю, что Турция не имеет отношения к этому военному конфликту, "Бешикташ" может подписывать любые соглашения на этот счет — у него долг, — на мой взгляд, даже не думая".
https://1prime.ru/society/20230425/840463967.html
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