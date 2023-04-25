МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Угрозы минторга Украины подать иск о "косвенном переводе денег России и оправдании бренда", если турецкий футбольный клуб "Бешикташ" заключит спонсорское соглашение с "Газпромом", вызвали бурю возмущения читателей издания Haber7 в комментариях к соответствующей статье. Newsweek: Украина получила еще один удар в спину с неожиданной стороны

Комментатор "хасби" так выразил свои эмоции: "Какого черта? Кто такая Украина? Украинцы приезжают в мою страну, а после этого будут запугивать мой "Бешикташ"! Подавать иски, делать еще неизвестно что. Вмешиваться в то, с кем заключать соглашения. Ни одно государство мира, не говоря уже о никчемной Украине, не может вмешиваться в дела моей турецкой команды".



"Может быть, нам и хлеб с позволения Украины есть?" — поддержал его "К.М.".

"Мы будем делать то, чего требуют наши интересы. Кто такая Украина? Если им так интересно, тогда пусть станут спонсорами и дадут много денег. Им никто не мешает", — предложил пользователь "Черный орел".

Ему вторил "Хаккы ходжа": "Тогда пусть Украина даст 100 миллионов евро, чтобы соглашения не было".

А "Фатих" попытался подойти к проблеме более взвешенно: "Я как болельщик "Фенербахче" считаю, что Турция не имеет отношения к этому военному конфликту, "Бешикташ" может подписывать любые соглашения на этот счет — у него долг, — на мой взгляд, даже не думая".