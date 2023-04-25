МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Если украинское контрнаступление провалится, западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев могут начать подталкивать к серьезным переговорам о прекращении или замораживании конфликта, пишет The New York Times. Боррель пообещал, что ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине

В статье подчеркивается, что у Запада нет достаточных запасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Украины до следующего года.