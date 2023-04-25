В США объяснили, когда может прекратиться помощь Запада Украине
NYT: в случае провала контрнаступления Киев может лишиться поддержки Запада
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Если украинское контрнаступление провалится, западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев могут начать подталкивать к серьезным переговорам о прекращении или замораживании конфликта, пишет The New York Times.
В статье подчеркивается, что у Запада нет достаточных запасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Украины до следующего года.
https://1prime.ru/society/20230425/840464542.html
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